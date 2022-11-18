Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3O Kasım Çarşamba günü sona erecek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi 2022 yılı ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerin açık olacağını hatırlattı.

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  • 18.11.2022 15:45
  • Güncelleme: 18.11.2022 16:20
Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3O Kasım Çarşamba günü sona erecek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi 2022 yılı ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerin açık olacağını hatırlattı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, vergi mükelleflerinin ödemelerini belediyenin web sitesinden de kolaylıkla yapabileceklerini söyleyerek, "Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 2. taksit ödemeleri için son ödeme tarihi; 30.11.2022 Çarşamba günüdür. Bunun için hafta sonu veznelerimiz size hizmet etmek amacıyla açık olacak. Hafta içi 08.30 ile 19.00 haftasonları ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi Belediyesi veznelerimiz şahsen müracaat eden hemşerilerimiz için hizmet verecek. Emlak ve vergi gelirlerinden elde edilen kaynak ilçemize hizmet olarak yansımaktadır. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ilk taksit ödemelerini bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen mükellefler, bu tarihten sonra ödenecek emlak vergileri ve işyerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunda belirtildiği oranda gecikme faizi ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

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İHA

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