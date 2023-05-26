Melikgazi belediyesi Yaşam Alanında Hayat Başlıyor

Teknik ekibiyle beraber Kahramanmaraş'ta kısa sürede yapılarak 63 ailenin barınacağı Melikgazi Belediyesi Yaşam Alanı'nı inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarın depremzedelerin alanda yaşamaya başlayacağını hatırlattı.

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  • 26.05.2023 15:03
  • Güncelleme: 26.05.2023 17:23
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Melikgazi belediyesi Yaşam Alanında Hayat Başlıyor
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Teknik ekibiyle beraber Kahramanmaraş’ta kısa sürede yapılarak 63 ailenin barınacağı Melikgazi Belediyesi Yaşam Alanı’nı inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarın depremzedelerin alanda yaşamaya başlayacağını hatırlattı.

Melikgazi personelinin gece gündüz çalışarak kısa sürede yaşam alanını tamamladığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Kahramanmaraş’tayız. Deprem anından itibaren çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Maraş’ta önce Çadırkent yapmıştık şimdi burada da konteyner kenti tamamladık. İnşallah yarından itibaren buraya hak sahipleri AFAD tarafından yerleştirilmeye başlanacak. Tam 63 tane çok özel içinde buzdolabından, klimasından, televizyonundan, ebeveyn yatak odasından, tuvaletine, banyosuna kadar A’dan Z’ye sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir ortam hazırladı. Burası güzel bir yaşam alanı oldu. Asfaltını bizzat Kayseri’den getirdiğimiz asfalt finişherimiz ile kendimiz yaptık. Kilit parkelerinden, altyapısına kadar Melikgazi Belediyesi personelimizin emeği var. Tamamını biz yaptık, şimdi AFAD’a devrediyoruz. Buraya engelli, yaşlı, mağdur olanlar vatandaşlarımız yerleşecek. Kalıcı konutları yapılana kadar burada kalacaklar.” dedi.

Konteyner kentin hemen arkasına ikinci bir konteyner kentin çalışmasına da başladıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Dulkadiroğlu Kaymakamımız Fatih Çelikkaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi genel sekreterimiz ile görüştük. Maraş’ın en nadide, en güzel yaşam alanı ortaya çıktı. Şu anda ikinci yaşam alanın da çalışması devam ediyor. Kayseri olarak, Melikgazi olarak biz deprem bölgesine yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Yeni yaptığımız yaşam alanımız hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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