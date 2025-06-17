  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi Yaz Kursları İçin Son Başvuru 27 Haziran

Melikgazi Belediyesi Yaz Kursları İçin Son Başvuru 27 Haziran

Melikgazi Belediyesi'nin çocuklar ve gençler için yaz geleneği haline getirdiği 'Melikgazi Belediyesi Yaz Kursları' başlıyor.

Melikgazi Belediyesi Yaz Kursları İçin Son Başvuru 27 Haziran

MELMEK kapsamında 7-14 yaş arası çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, eğlenirken öğrenebilmeleri adına gerçekleşen kurslar için son başvuru tarihi ise 27 Haziran!

Artistik Cimnastik, Badminton, Basketbol, Diksiyon, El Sanatları, Futbol Okulu, İngilizce ve daha pek çok alanda hizmet verecek kursların kayıtları başladı.

Çocuklar ve gençler için yılın her döneminde birbirinden güzel etkinlikleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Haydi çocuklar, gençler! Melikgazi Belediyemizden yaz tatilinizi dolu dolu geçirmenizi sağlayacak yaz kurslarımız sizleri bekliyor. Tüm yıl çalıştınız, yoruldunuz ve sonunda tatili hak ettiniz. Tatil boyunca sizleri hem dinlendirecek hem eğlendirecek kurslarımızla doyasıya bir tatil sizleri bekliyor. Futboldan basketbola, İngilizceden spora çeşitli alanlarda açtığımız kurslarımıza katılımlarınızı bekliyoruz. Tamamen ücretsiz yaz kurslarımıza başvuru yapmak isteyenler https://www.melikgazi.bel.tr linkine tıkayabilirler. Tüm öğrencilerimize başarılar, mutluluklar diliyorum.” dedi. 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bylock kullanıcısı ihraç infaz koruma memuru yakalandı
Bylock kullanıcısı ihraç infaz koruma memuru yakalandı
12 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç yakalandı
12 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç yakalandı
'Geçmişin İzlerine Derin Bir Nefesle, Hanımeli Değdi' sergisi açıldı
“Geçmişin İzlerine Derin Bir Nefesle, Hanımeli Değdi” sergisi açıldı
Vali Çiçek: 'Kadın kooperatiflerimiz 160 milyon ciroya ulaştı'
Vali Çiçek: “Kadın kooperatiflerimiz 160 milyon ciroya ulaştı”
Yahyalı'da traktör kazası 3'ü ağır 8 yaralı
Yahyalı’da traktör kazası 3’ü ağır 8 yaralı
Altı ayda 2 kişinin öldüğü yaya geçidindeki kazada 15 yaşındaki kız yaralandı
Altı ayda 2 kişinin öldüğü yaya geçidindeki kazada 15 yaşındaki kız yaralandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!