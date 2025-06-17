Melikgazi Belediyesi Yaz Kursları İçin Son Başvuru 27 Haziran

MELMEK kapsamında 7-14 yaş arası çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, eğlenirken öğrenebilmeleri adına gerçekleşen kurslar için son başvuru tarihi ise 27 Haziran!

Artistik Cimnastik, Badminton, Basketbol, Diksiyon, El Sanatları, Futbol Okulu, İngilizce ve daha pek çok alanda hizmet verecek kursların kayıtları başladı.

Çocuklar ve gençler için yılın her döneminde birbirinden güzel etkinlikleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Haydi çocuklar, gençler! Melikgazi Belediyemizden yaz tatilinizi dolu dolu geçirmenizi sağlayacak yaz kurslarımız sizleri bekliyor. Tüm yıl çalıştınız, yoruldunuz ve sonunda tatili hak ettiniz. Tatil boyunca sizleri hem dinlendirecek hem eğlendirecek kurslarımızla doyasıya bir tatil sizleri bekliyor. Futboldan basketbola, İngilizceden spora çeşitli alanlarda açtığımız kurslarımıza katılımlarınızı bekliyoruz. Tamamen ücretsiz yaz kurslarımıza başvuru yapmak isteyenler https://www.melikgazi.bel.tr linkine tıkayabilirler. Tüm öğrencilerimize başarılar, mutluluklar diliyorum.” dedi.