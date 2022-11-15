Melikgazi Belediyesi Yeni Araçlarla Kışa Hazır

Melikgazi Belediyesi olarak yeni aldıkları araçlar ile kış aylarına ve her türlü koşula hazır olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, karla mücadele çalışmalarında kullanılacak 3 adet 4x4 araç ile beraber 2 adet de su arazözü aracı aldıklarını söyledi.

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  • 15.11.2022 13:12
  • Güncelleme: 15.11.2022 13:57
Melikgazi Belediyesi Yeni Araçlarla Kışa Hazır
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Melikgazi Belediyesi olarak yeni aldıkları araçlar ile kış aylarına ve her türlü koşula hazır olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, karla mücadele çalışmalarında kullanılacak 3 adet 4x4 araç ile beraber 2 adet de su arazözü aracı aldıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak farklı hizmetleri daha nitelikli vermenin mücadelesinde olduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “3,5 sene içerisinde Belediye Başkanlığım döneminde Türkiye’de herhalde en fazla iş makinesi, alet ekipman alan belediyeyiz. 80’nin üzerinde araç almıştık yeni ilave araçlarımız geliyor. 2 adet su arazözü aynı zamanda 3 adet 4x4 özellikle karla mücadelede kullanacağımız araçlarımız geldi bugün. Buranın maliyeti 6 milyon TL’nin üzerinde. Geçtiğimiz senelerde özellikle karla mücadelede dar sokaklarda, kırsal alanda büyük kamyonların girmesi zor yollarda bir sistemi ilk defa Türkiye’de biz uyguladık. 4x4 araçlarının önüne bıçak yaptırarak arkasına da tuzlama ekipmanı takarak en zor yerlere bile müdahale ettik. Bu son nesil küçük araçlar için özellikle okullarda, çarşıda ve merkezde kullanacağız. Bu son aldığımız araçlar çok verimli olmaya başladı. Yeni ilavelerimizle toplam 10 tane böyle aracımız oldu. Özellikle hızlı bir şekilde mücadelede ederek çok seri bir şekilde kapalı yol açabiliyoruz. Verdiğimiz hizmetin kalitesi artıyor. Aynı zamanda bu arazözlerimiz sadece bir yere su taşıma olarak değil yangın ve sellerde de kullanacağımız gelişmiş araçlarımız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Melikgazi’mize, Kayserimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

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İHA

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