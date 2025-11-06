Melikgazi Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde Kur'an Kursu Açıyor

Bu açılış, Melikgazi Belediyesi’nin eğitim ve sosyal hizmet alanındaki yatırımlarının bir parçası olarak hayata geçirildi. Kur'an kursu, hayırseverlerin desteğiyle oluşturularak, bölgedeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Melikgazi Belediyesi, her hafta farklı projelerin açılışını gerçekleştirerek, ilçeyi geliştirmeye ve vatandaşlara nitelikli hizmet sunmaya devam ediyor. Yeniköy Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan açılışta, tüm vatandaşlar davetli. Açılışın, bölge halkı için hayırlı ve uğurlu olması temenni ediliyor.