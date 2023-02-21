Melikgazi Çadır Kente Oyun Parkı Kurdu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş çadır kente oyun parkı kurarak depremzede çocukların yaşadığı travmayı oyunlarla ve sosyal alan ihtiyacı ile karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Büyük deprem felaketinin ardından Melikgazi Belediyesi olarak bölgede her türlü faaliyetleri sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Ülke olarak el ele verdik depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlar olsun, hükümetimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızda dahil yardım ve desteklerimiz son hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş çadır kentte, Melikgazi ekiplerimiz, çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için çocuk oyun alanı kurdu. Çeşitli oyun gruplarının yer alacağı parkımızda, depremzede çocuklar için terapi merkezi rolü üstlenecek. Çocuklar için oyunun iyileştirici gücü olduğunu biliyoruz. Bazı bölgelere daha oyun parkımızı kurmaya devam ediyoruz. Depremden büyük yara alan kentte hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Ekipler, kentte çevre temizliği yapıyor, yolları süpürüyor, çöp konteynerlerini düzenli olarak boşaltıyor, ilaçlama yapıyor ve hafriyat kaldırıyor. Depremzede vatandaşlar için bölgeye götürdüğümüz seyyar duş ve WC’ler en çok kullanılan ve ihtiyaç olan yerler. Buraların temizliğini de ekiplerimiz rutin olarak gerçekleştiriyor” dedi.