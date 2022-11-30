Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nı, Talas Bulvarı'na bağlayan 3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki alternatif yol çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, yeni açılacak yolun trafik yoğunluğunu azaltacağını belirtti.

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  • 30.11.2022 14:48
  • Güncelleme: 30.11.2022 15:16
Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı’nı, Talas Bulvarı’na bağlayan 3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki alternatif yol çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, yeni açılacak yolun trafik yoğunluğunu azaltacağını belirtti.

Teknopark’a kadar uzanacak olan 3 kilometrelik yolda çalışmaların başladığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yeni yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımız rahat etsin diye imar yollarını trafiğe açmak için alt yapı çalışmalarını başladık. Yaklaşık 2 senedir bu yol üzerinde gerekli imar çalışmalarını gerekli izinleri almak için uğraştık. Sağ olsun arkadaşlarımız güzel bir çalışmayı şuan da büyük bir kısmını bitirdi. Yoğun trafik akışını yönlendirecek olan güzel bir alternatif bağlantı yolu yapıyoruz. Talas Caddesi’nden yeni bir yolu Teknopark’a kadar açıyoruz. Bu alanda iki tane kavşak tasarımı da olacak. Burası büyük bir yükü alacak. Güvenli nitelikli bir yol ortaya çıktı. Yollarımız daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Dolayısıyla şehrin trafiğini rahatlatacak şekilde çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Şuan yeni açacağımız yolda alt yapı dolgu ve sıkıştırma işlemlerini tamamlıyoruz. Burada 36 bin ton alt yapı malzemesi kullanılacak; 10.000 ton hafriyat ve dolgu işlemi yapacağız. İnşallah ilkbaharla birlikte burada asfaltlama çalışması ve diğer çalışmaları tamamlayıp yazın ilk başında inşallah ilkbaharda burayı hizmete açacağız. Büyük bir yol, maliyetli bir yol ama Kayseri’ye yakışacak trafiği rahatlatacak bir yol. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Melikgazi’miz için, hemşehrilerimiz için tüm mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vererek çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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İHA

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