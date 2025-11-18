Melikgazi'de 1. Uluslararası Şiir Şöleni yapılacak

Melikgazi Belediyesi tarafından 1. Uluslararası Şiir Şöleni düzenlenecek. Şölen 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da yapılacak.

Melikgazi Belediyesi, ulusal ve uluslararası şiir dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği 1. Uluslararası Şiir Şöleni düzenleyecek.

"ŞİİRİN KALBİ KAYSERİ'DE ATACAK"

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle sosyal yaşama katkı sunmaya devam ediyoruz. Şehrimizin edebi kimliğine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerimiz kapsamında yine güzel bir programda bir araya geleceğiz. 1. Uluslararası Şiir Şölenimizde ulusal ve uluslararası şiir dünyasının kıymetli temsilcileri buluşacak. Bu programda kelimeler, duygu ve düşünceler hafızamızda iz bırakacak. Şairlerimizin geçmişten günümüze bıraktıkları mirasa bizim sahip çıkmamız gerek. Bu yüzden bu tarz programların faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiirler sadece kelimelerden ibaret değildir. Her bir şiirin ardında derin ve anlamlı hikayeler, anılar vardır. Bizler de belediye olarak ülkemizde ve yurtdışında isim yapmış şairleri bir araya getirerek tanışma ve kaynaşmalarına vesile olmaktan mutluluk duyacağız. 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İlçemizde sosyal hayatı zenginleştirmek adına çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

