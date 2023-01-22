Melikgazi'de 2023 Yatırımları İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2023 yılı alt yapı çalışmalarında KCETAŞ, Doğalgaz ve Türk Telekom gibi yatırımcı kurumlar ile koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacı ile planlama yaptıklarını söyledi.

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  • 22.01.2023 12:48
  • Güncelleme: 22.01.2023 14:32
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Melikgazi'de 2023 Yatırımları İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2023 yılı alt yapı çalışmalarında KCETAŞ, Doğalgaz ve Türk Telekom gibi yatırımcı kurumlar ile koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacı ile planlama yaptıklarını söyledi.

2023 Türkiye yılı çalışmalarında bütünlük sağlamak ve yatırımları daha kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmak amacı ile diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi’miz için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Alt yapı ile ilgili 2023 yılında yapacağımız çalışmaları önceden planladık. 2023 yılı içerisinde Elektrik Şirketimiz ile çalışacağımız alanları sıralamasını tamamlayıp, planlamalarımızı yaptık. Dolayısıyla projelerimizi hayata geçirdiğimizde, uzun yıllar alt yapı çalışmaları gerektirmeyecek bir şekilde uygulamak istiyoruz. Belediyelerin yaptığı çalışmalarda kurumlar arası koordinasyon son derece önemli diye düşünüyoruz. Alt yapı çalışmalarından ve belediyemize olan desteklerinden dolayı KCETAŞ yönetimine ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 2023 çalışma yılı içerisinde yer alan tüm yatırımları tek tek sıralayarak mevsim şartlarına göre gerçekleştirerek Melikgazililerin hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

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İHA

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