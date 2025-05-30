Melikgazi’de 21 Adet Daire İhale ile Satıldı

% 25 Peşinat, 36 Ay Vade Farksız Eşit Taksit, Sıfır Faizle Ev Sahibi Oldular

İlçede yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile sadece fiziksel bir yenileme değil, sosyal ve ekonomik açıdan da bir yenileme yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Farklı mahallelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 1. Etabını tamamladığımız 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerden 23 dairenin satışı için ihale düzenledik. % 25 peşinat, 36 ay vade farksız eşit taksit, sıfır faiz imkânı ile ev almak isteyenlere güzel bir fırsat sunuyoruz. İhalemizden elde ettiğimiz gelir yine yatırım ve hizmet olarak ilçemize yansımış olacak. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve yeni projeler Melikgazi sakinlerimizin yaşam kalitesinin artmasına vesile oluyor. Düzenlediğimiz ihalemizde 23 adet dairemizden 21’ini sattık, 2’si pazarlığa kaldı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza Cenabı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun.” dedi.

İhaleye katılan vatandaşlar ise sıfır faiz ve taksitle ev sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Mustafa Palancıoğlu’na bu fırsat için teşekkür ettiler.