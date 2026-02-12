Melikgazi'de 23 daire ihaleyle sahibini buldu

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan Yıldırım Beyazıt, Anbar, Battalgazi, Kılıçaslan Mahallelerinde yer alan 23 daire için açık ihale gerçekleştirdi. Yüzde 25 peşinat, 36 eşit taksit, faizsiz ve peşin ödemede %30 indirim avantajıyla ev sahibi yapan model ile ev hayallerine ulaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Kazan Kazan Modeli” ile konut sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Yaklaşık 2 yıl önce kentsel dönüşümle ürettiğimiz daireleri, vatandaşlarımızın rahatlıkla almalarını sağlamak için çeşitli düşüncelerimiz vardı. Vatandaşlarımızın %25 peşinat ile 36 eşit taksit ödeyip faiz ve herhangi bir artış olmadan ev sahibi olabileceklerini düşündük ve ihalelerimize başladık. Yaptığımız diğer ihalelerin tamamına vatandaşlarımız tarafından teveccüh gösterildi, memnuniyet sağlandı. Bu sistem çok güzel çalıştı ve şu anda örnek teşkil ediyor. Diğer belediyeler de farklı firmalar da bu modelimizi örnek almaya başladılar. Melikgazi Belediyemizin kentsel dönüşüm çalışmaları farklı bölgelerde devam ediyor. Şu ana kadar yaptığımız kentsel dönüşüme ilaveten Aydınlıkevler Mahallesi’nde iki yeni kentsel dönüşüm çalışması başlattık, birinin yıkımı başladı. Bir diğeri Köşk Mahallesi’nde olacak, Hulusi Akar Bulvarı üzerinde, onun çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar ve Küçük Ali’de üçüncü etap çalışmalarımız olacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında hak sahiplerine dairelerini teslim ettikten sonra kalan daireleri de siz vatandaşlarımıza büyük ödeme kolaylığı sağlayarak sunuyoruz. İhalelerimiz devam edecek. Dairelerini alan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

