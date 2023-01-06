Melikgazi'de 250 Araç ve 340 Personelle Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Araç sayısına her geçen gün yenilerini ekleyen Melikgazi Belediyesi 250 araç ve 340 personelle kış hazırlıklarını tamamladı.

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  • 06.01.2023 13:44
  • Güncelleme: 07.01.2023 13:49
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Melikgazi'de 250 Araç ve 340 Personelle Kış Hazırlıkları Tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Araç sayısına her geçen gün yenilerini ekleyen Melikgazi Belediyesi 250 araç ve 340 personelle kış hazırlıklarını tamamladı.

Ekipleri ziyaret ederek yapılan hazırlıkları ve yeni araçları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekiplere görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi. Yeni araçlarla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması, rahat bir kış dönemi geçirilmesi için 7/24 saat çalışacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “İnecik’teki şantiyemizdeyiz. Melikgazi olarak 250 araç ve 340 personelle karla mücadele çalışmalarına hazırız. Karla mücadele için yapacağımız çalışmaları planladık. Tüm karla mücadele ekibimiz ve son teknoloji araçlarımız ile kışa hazırız. Mahallelerimizde tuzlama için tuz depolarımız hazır. Aynı zamanda online sistem kurduk. Araçların ve arazinin takibi sağlanacak. Özellikle okul alanları, hastane ve camilerin çevresi başta olmak üzere ana akslar, eğimli yollar olmak üzere tüm vatandaşlarımızı rahat ettirecek şekilde planlarımızı yaptık. Tüm başlan yardımcılarıma ve emeği çok olan ekibime teşekkür ediyorum. Melikgazi olarak 600 bin nüfusa en iyi şekilde hizmet etmek üzere hazırlıklarımız tamamladık. Kamyonlarımız, 4x4’lerimiz ve diğer karla mücadele ekipmanlarımız ile seri ve hızlı bir şekilde karla mücadele çalışması yapacak, mağduriyet yaşanmadan kış dönemi geçirmek için gayret edeceğiz. Rabbimden kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah güzel bir yağışla birlikte ki şu süreçte bizler için çok çok önemli, bol rahmetli bir sezonu geride bırakırız" dedi.

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İHA

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