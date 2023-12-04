Melikgazi'de 280 aranan şahıs yakalandı, 678 olay aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 280 kişi yakalanırken, 678 olay da aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 - 30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 134 bin 695 şahıs ve 62 bin 427 araç kaydı sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 280 aranan şahıs yakalanırken 114 aranan araç alındı, 39 yakalama hacizli oto ile 10 çalıntı oto-motosiklet yakalandı. Ekiplerce 678 olay aydınlatılırken 520 olayın failleri de yakalandı. Yine ekiplerce yapılan çalışmalarda 9 şahıs hırsızlıktan suçüstü yakalandı, 91 kayıp şahıs bulunarak ailesine teslim edildi ve 67 şahsa da bakaya işlemi yapıldı.

Çalışmalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 213 fişek, 4 bıçak 12,51 gram narkotik madde ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.