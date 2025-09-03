Melikgazi’de 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapılıyor

Melikgazi Belediyesi, 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapıyor. Spor alanları oluştururken, aynı zamanda sosyal dayanışmayı ve mahalle kültürünü de pekiştirmek istediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İlçemize 6,5 yılda 21 adet futbol sahası kazandırdık. Futbol sahaları, modern aydınlatma sistemleri, güvenli zemin kaplamaları ve çevre düzenlemeleriyle mahallede gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda futbol oynamalarına imkân sağlamak amacıyla Ağırnas, Gesi ve Esenyurt Mahallesi’ne başladığımız futbol sahalarını tamamlamak üzereyiz. Gençler, spor sahalarında hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhunu ve sporun birleştirici gücünü erken yaşlarda öğreniyor. Böylece gençlerimiz boş zamanlarını verimli değerlendiriyor. Futbol sahalarında vakit geçiren çocuklar ve gençler, zararlı alışkanlıklardan da uzak kalır. Spora yapılan yatırımlarımız gençliğin enerjisini doğru alanlara yönlendiriyor ve ilçemiz yaşamına hareket katıyor" diye konuştu.