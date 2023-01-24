Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi

TEKNOFEST yarışmalarına katılacak olan takımlara 1,5 milyon TL proje desteği verecekleri söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 180 takım arasından 1. aşamayı gecen 49 takımın proje sunumlarının değerlendirildiğini söyledi.

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  • 24.01.2023 15:39
  • Güncelleme: 24.01.2023 16:27
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Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TEKNOFEST yarışmalarına katılacak olan takımlara 1,5 milyon TL proje desteği verecekleri söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 180 takım arasından 1. aşamayı gecen 49 takımın proje sunumlarının değerlendirildiğini söyledi.

30 Nisan- 6 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan TEKNOFEST Yarışmalarına Melikgazi Belediyesi olarak bu yılda destek olacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgilerini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST yarışmalarına katılmak isteyen gençlerimize desteğimiz devam ediyor. Bu çerçevede gecen yıl proje üreten gençlerimize destek olmuştuk. Bu sene de 1,5 milyon TL proje desteği vereceğiz. Jüri üyelerimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Kaplan, Yozgat Bozok Ünversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, T3 Teknoloji Vakfı Nida Emin Kirişçi, Erciyes Teknopark’tan Orbay Çağlayan Şimşek, Melikgazi Belediyesi Komisyon Başkanı Zeki Soyak 49 takımın proje sunumlarını değerlendirdi. 2023 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak Cumhuriyetin 100. yılına denk gelecek Teknofest’e 1,5 milyon TL Melikgazi Belediyesi olarak proje desteği vereceğiz. Gençlerimizi seviyor, onları her alanda gelişmesi için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye, onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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İHA

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