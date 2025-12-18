Melikgazi'de 6 yılda 2 bin 523 metruk yapıya işlem uygulandı

Melikgazi Belediyesi, ilçenin estetiğini bozan, vatandaşların güvenliğini tehdit eden metruk yapıların kaldırılması çalışmasını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi 2025 yılında yaklaşık 100 adet metruk ve gecekondu yapının yıkımını ve rehabilitesini gerçekleştirirken yaklaşık 70 yapının da takibini sürdürüyor. Melikgazi’de 6 yıl içerisinde ise toplam 2 bin 523 yapıya metruk yapı işlemi uygulandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapılan çalışmalarla vatandaşların güvenliğini sağlayarak ilçenin refahını yükselttiklerini belirterek, “Melikgazi’mizde can ve mal güvenliğini tehdit eden, bir takım kötü amaçlara hizmet eden metruk yapıları barındırmıyoruz. Vatandaşlarımız huzurla, güvenle yaşasınlar diye metruk yapıları kaldırıyoruz. Tacettinveli, Gülük, Keykubat, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi gibi birçok mahallemizde bu çalışmaları yapıyoruz. 600 bin nüfuslu büyük bir ilçeyi kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, yeni sosyal donatılarla, örnek ve özgün projelerle güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de ilçemizin refahını artıracak önemli çalışmalar bunlar. İlçe sınırlarımız içerisinde yer alan, can ve mal güvenliğini tehdit eden 2025 yılında yaklaşık 100 adet metruk ve gecekondu yapının yıkımını ve rehabilitesini gerçekleştirdik, yaklaşık 70 yapının da takibini sürdürüyoruz. Melikgazi’de göreve geldiğimiz günden beri bu konuda hassasiyet gösteriyoruz ve toplam 2523 adet metruk yapıya bu süre zarfında işlem uyguladık. Melikgazi Belediyemizin tespitlerine ilave olarak Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olaylara konu olan yapılar ile Melikgazi Kaymakamlığı ve Kayseri Valiliği’nde oluşturulan komisyonların iletmiş olduğu yapılara da müdahale ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.