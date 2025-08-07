melikgazi'de 90'dan Fazla Park Yenileniyor

İlçede bulunan parkların sadece dinlenme yeri değil, aynı zamanda sosyal yaşamın da merkezi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde yaptığımız tüm işlerle vatandaşlarımızı hizmetin en güzeli ile, en niteliklisi ile buluşturmak için çalışıyoruz. Havalar ısındığı için parklarımız yoğun bir şekilde kullanılıyor. Vatandaşlarımızın rahatça, huzur içerisinde zaman geçireceği, mutlu olacağı parklar ve dinlenme alanları oluşturmak bizim görevimiz. Bahçelievler Mahalle Muhtarımız Rukiye Köse ile birlikte yenilemeye başladığımız Beyazşehir Parkımızı inceledik, parkta bulunan hanımlar ve çocuklarımızla sohbet ettik. Memnuniyet oldukça fazla. İnşallah burasının açılışını 30 Ağustos'ta yapmış olacağız. 30 Ağustos'u bayram havasında burada kutlayacağız. Bu parkımızda oyun gruplarını, kamelyaları, bankaları yeniliyoruz. Parkın ağaçlarıyla ilgili gerekli bakım çalışmalarını yapıyoruz. Yeni yürüyüş yolları ve salıncaklı banklar yapıyoruz. Bittikten sonra çok güzel bir hale gelecek. Melikgazi Belediyesi olarak 90 üzerinde parkı 2025 yılının yaz ayında yenilemiş olacağız. Hayırlı olsun diyorum. Bu park vatandaşlarımız tarafından yoğun kullanılan bir park. Onların yüzünün gülmesi bizim de mutlu olmamıza vesile oluyor." dedi.

Yapılan hizmetler için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse de şunları söyledi:

"Rabbim eksikliğinizi vermesin. Mahallelerimizde sayısız hizmetleriniz var. Ben mahallem ve şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."