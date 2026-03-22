Melikgazi'de Acı Olay: Genç Bahçede Hayatına Son Verdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini derinden üzdü. Kazım Karabekir Mahallesi Haslet Sokak'ta bir gencin bahçede bulunan ağaca asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler Olay Yerinde
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cansız Beden Morg’a Kaldırıldı
S.A. isimli gencin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.