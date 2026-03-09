Melikgazi’de ağaçlandırma çalışmaları başladı

Melikgazi Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. “Çınarların Başkanı” olarak anılmak istediğini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Her mahallede yeşil bir iz bırakmak istediklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Sezonu açtık! 2026’nın ilk ağaçlarını toprakla buluşturuyoruz. Dikmiş olduğumuz çınar ağaçları Allah nasip ederse belki 200-300 yıl burada kök salacak ve insanlar da böcekler de ondan istifade edecekler. Havayı temizleyecek, gölgesinde dinlendirecek. Ağaçlar Kayseri’mize, Melikgazi’mize büyük bir katkı sağlıyor. Bugün diktiğimiz çınar ağaçları yaklaşık 15 yaşında, vinçle dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle merkezde bulunan ana kavşak noktalarımız ve refüjlerimiz başta olmak üzere binlercesini bütün mahallelerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Fidan değil; ağaç dikiyoruz ve Melikgazi’ye ağaçların büyümesi için geçen 15 seneyi kazandırmış oluyoruz. Özel sulama sistemimiz sayesinde çınar kökleri aşağıya doğru büyüyor ve kaldırımlara, asfalta zarar vermiyor. Hemşehrilerimizden bu güzel ağaçlarımıza iyi bakmalarını rica ediyorum. 5000’in üzerinde ağacı Melikgazi’mize kazandırıyoruz.”

Ağaç dikimi çalışmalarının yanı sıra ağaç budama çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Melikgazi Belediyesi olarak ilkbaharın gelişiyle birlikte ağaç dikme, budama çalışmalarımıza başlamış olduk. Park ve bahçe çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık. Ağaçların budaması yapıldığı gibi budanan ağaçları kepçeyle alıyoruz ve geri dönüşüm tesisimize götürüyoruz. Geri dönüşüm tesisimizde budanmış ağaç parçalarını da kullanıyoruz. Özellikle refüjler, parklar, kavşaklar başta olmak üzere yenilenmesi gereken yerlere bakıyoruz. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hakikaten özveriyle bütün Melikgazi’nin her köşesinde bu güzel çalışmaları yapıyorlar. Ağaçlar dikiyoruz, kavşaklar, refüjler yapıyoruz. 2026 yılında da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam edecek.”