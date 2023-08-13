Melikgazi'de Aileler 'Mahalle Buluşmaları'nda Bir Araya Geliyor

Mahalle buluşması çerçevesinde her mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 7'den 70'e tüm mahallenin etkinliklere katılarak gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

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  • 13.08.2023 15:35
  • Güncelleme: 13.08.2023 17:18
Melikgazi'de Aileler 'Mahalle Buluşmaları'nda Bir Araya Geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mahalle buluşması çerçevesinde her mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 7’den 70’e tüm mahallenin etkinliklere katılarak gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

Alt yapı ve üst yapı çalışmaları ilçede devam ederken bir taraftan da mahalle buluşmalarına devam ettiklerini festival tadında bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu; “Melikgazi’de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak insanları bir araya getiren birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Ailelerin çocuklarıyla beraber doyasıya eğlendiği etkinlikte, oyunlar, maskotlar, palyaço, konser, çeşitli ikramlar ve yemek ikramı ile güzel dolu dolu bir akşam yaşıyor. Melikgazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz Mahalle Buluşmaları etkinliğimizi Mimarsinan Mahallemizde gerçekleştirdik. Dolu dolu etkinliklerimizle ve çeşitli ikramlarımızla halkımızla bir araya geldik. Tüm mahalle halkının katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan programımız yaz boyu devam edecek. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

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İHA

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