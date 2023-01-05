Melikgazi'de Akıl Küpü Zincirleri Artarak Çoğalıyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisi içinde yapımı süren Akıl Küpü Kütüphanesini ve Teknoloji Atölyesi'nin yakında tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

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  • 05.01.2023 17:55
  • Güncelleme: 06.01.2023 03:07
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Melikgazi'de Akıl Küpü Zincirleri Artarak Çoğalıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisi içinde yapımı süren Akıl Küpü Kütüphanesini ve Teknoloji Atölyesi’nin yakında tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Melikgazi’de birçok noktada projelerin hızla devam ettiğini ihtiyaçların bir bir giderildiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Tınaztepe Sosyal Tesisi’nde öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabileceği Akıl Küpü Kütüphanesini ve Teknoloji Atölyesinin yapım aşamalarını inceleyerek durumu hakkında bilgi aldım. Tınaztepe’de bir ihtiyaç daha yerine getirerek birçok kişiye hizmet verecek olan kütüphanemizi öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Farklı mahallelerde bu zinciri devam ettireceğiz ve çocuklarımızın en rahat ve en nitelikli ortamda çalışması ve geleceklerini planlaması için gayret göstereceğiz. Yeni projeler yapmaya gençlerimizi sevindirmeye devam edeceğiz. Belediye olarak gençlere değer verdiklerini onlar için projeler üretiyoruz. Akıl Küpü Kütüphanelerinde okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine kadar birçok imkânı gençlerimize sunuyoruz. Ayrıca birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimizde farklı branşlarda açtığımız MELMEK kurslarımızda verilen eğitimlere vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Tınaztepe Sosyal Tesisi’nde eğitim alan YKS öğrencilerimizi ve kursiyerlerimizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik” dedi.

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İHA

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