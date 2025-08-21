Melikgazi'de Ali Erkara Cami Açılıyor

Erenköy Mahallesi Komanda Caddesi’nde hizmet veren caminin açılış törenine vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştik. Bu kapsamda açılışlarla, temel atmalarla dolu bir yıl geçiriyoruz. Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde hayırseverimizle birlikte hayata geçirdiğimiz Melikgazi Belediyesi Ali Erkara Cami’nin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Zemin ve mahfil katından oluşan camide, ana ibadet alanı, son cemaat alanı ve hanım kardeşlerimizin bir araya gelebileceği sosyal alan da yer alıyor. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz projemiz Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun. 22 Ağustos Cuma günü saat 13.00’te Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Ayrıca kadınlara özel sosyal alanı da bulunan camimizi görmek isteyen tüm hanım kardeşlerimizi de açılışımıza bekleriz." dedi.

Melikgazi’de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik okul, sağlık ocağı, kütüphane, yeşil alan, sosyal donatılar, kentsel dönüşüm gibi pek çok çalışmalar, proje ve yatırımlarla rekor hizmetlere imza atan Başkan Palancıoğlu, yeni açılışların yolda olduğunun müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.