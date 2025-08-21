Melikgazi'de Ali Erkara Cami Açılıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçen 'Melikgazi Belediyesi Ali Erkara Cami' 22 Ağustos Cuma günü saat 13.00'te açılıyor.

Melikgazi'de Ali Erkara Cami Açılıyor

Erenköy Mahallesi Komanda Caddesi’nde hizmet veren caminin açılış törenine vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştik. Bu kapsamda açılışlarla, temel atmalarla dolu bir yıl geçiriyoruz. Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde hayırseverimizle birlikte hayata geçirdiğimiz Melikgazi Belediyesi Ali Erkara Cami’nin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Zemin ve mahfil katından oluşan camide, ana ibadet alanı, son cemaat alanı ve hanım kardeşlerimizin bir araya gelebileceği sosyal alan da yer alıyor. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz projemiz Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun. 22 Ağustos Cuma günü saat 13.00’te Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Ayrıca kadınlara özel sosyal alanı da bulunan camimizi görmek isteyen tüm hanım kardeşlerimizi de açılışımıza bekleriz." dedi. 

Melikgazi’de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik okul, sağlık ocağı, kütüphane, yeşil alan, sosyal donatılar, kentsel dönüşüm gibi pek çok çalışmalar,  proje ve yatırımlarla rekor hizmetlere imza atan Başkan Palancıoğlu, yeni açılışların yolda olduğunun müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mevsim meyveleri el yakıyor: Pazar tezgahlarının en ucuzu domates
Mevsim meyveleri el yakıyor: Pazar tezgahlarının en ucuzu domates
Kayserispor – Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek
Kayserispor – Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek
Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı başvuruları başladı
Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı başvuruları başladı
Kayseri'de büyükbaş hayvan sayısı arttı
Kayseri’de büyükbaş hayvan sayısı arttı
Uzman Yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos'ta sona erecek
Uzman Yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos’ta sona erecek
SGK: Yetkisiz sağlık hizmetlerinin gideri ödenmeyecek
SGK: Yetkisiz sağlık hizmetlerinin gideri ödenmeyecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!