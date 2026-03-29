Melikgazi'de Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 25 Bin TL Ceza

Edinilen bilgilere göre, Aydınlıkevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde M.A. (27) yönetimindeki 06 LOR 56 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kazada yaralı olmadığını tespit etti.

Polis ekiplerinin alkol testinde M.A.’nın 1.72 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücüye “alkollü araç kullanmak” suçundan 25 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca M.A. hakkında “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.