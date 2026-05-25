Melikgazi'de Antika Pazarı kuruldu

Melikgazi Belediyesi tarafından her ayın dördüncü pazar günü düzenlenen Melikgazi Antika Pazarı Hunat Mahallesi’nde bulunan Sanat Melikgazi’nin önündeki Dedeman Parkı’nda kuruldu.

Melikgazi Belediyesi’nin kültürel ve sosyal etkinliklere önem verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz etkinliklerle ilçe sakinlerini sergiler, şiir dinletileri, tiyatro, söyleşi, konser ve sinemayla buluşturmaya devam ediyoruz. Bunun yanında her ayın 4. Pazar günü düzenlediğimiz antika pazarımız da ilçemize ayrı bir renk katıyor. Geçmişin yaşanmışlıklarını günümüze taşımak amacıyla harika bir kültürel etkinliğe imza attık. Antikacılarımız farklı dönemlere ait değerli eşyaları, ürünleri sergileyerek ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Antika pazarımızda antika kültürünü yaşatma fırsatı buluyoruz. Bu güzel organizasyon ile hem antikacılarımız kazanıyor hem de şehrimiz kültürel açıdan güzel bir fırsat yakalamış oluyor. Burada vatandaşlarımızın sadece bir alışveriş yapmasını sağlamıyor, şehrimizin ve geçmişin kültürel hafızasını yeniden hatırlatarak ve eski değerlerimizi gelecek nesillerle de buluşturuyoruz. Antika pazarımız şehrin merkezinde ulaşımı oldukça kolay ve eğlenceli, şirin bir pazar. Antika tutkunlarını ve anılarını tazelemek isteyen tüm vatandaşlarımızı pazarımıza bekleriz” şeklinde konuştu.