Melikgazi'de, Araç Filosu Daha da Güçleniyor

Araç filosunu teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarla genişleten Melikgazi Belediyesi, bünyesine kattığı yeni 3 adet otobüs ve süpürge aracı ile araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Melikgazi'de, Araç Filosu Daha da Güçleniyor

Melikgazi Belediyesi İnecik Tesislerinde bulunan araçları inceleyerek yetkililerden araçlar ve özellikleri hakkında bilgiler alan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi ilçemize daha seri ve nitelikli hizmet etmek için yeni araçlar almaya devam ediyoruz. İlçemize hizmet yolunda yeni aldığımız araçlarımızla gücümüze güç katıyoruz. Melikgazi’de göreve geldiğim 2019 yılından beri Melikgazi Belediyesi'ne 140'ı geçen iş makinesi kazandırdık. Sadece 2025 yılında ise 40 adet araç aldık. 2026'da da ‘siftah dedik’ ilk araçlarımız geldi. İlçenin temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bir adet çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip yeni bir süpürge aracı aldık. Ayrıca 3 adet de otobüs aldık. Bunları da belediye hizmetlerimiz için kullanacağız. Araç sayımızı her yıl artırıyoruz. Böylece ilçe genelinde, ihtiyaca uygun, seri ve daha etkin bir hizmet sağlanmış oluyor. Bu yıl da en az 20, 25 araç almayı planlıyoruz. Rabbim kaza ve beladan korusun. Yeni araçlarımız Melikgazi'mize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin nüfusu 1 yılda 6 bin 533 kişi arttı
Kayseri’nin nüfusu 1 yılda 6 bin 533 kişi arttı
İldem'de forkliftli sarraf soygunu
İldem’de forkliftli sarraf soygunu
Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Milyarder Başarı Hikayelerinin Perde Arkasını Anlattı
Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Milyarder Başarı Hikayelerinin Perde Arkasını Anlattı
'Güneşi Uyandıran Adamlar'dan Başkan Yalçın'a Teşekkür
'Güneşi Uyandıran Adamlar'dan Başkan Yalçın’a Teşekkür
Kayseri'de Öğretmenlere Siber Güvenlik Eğitimi
Kayseri'de Öğretmenlere Siber Güvenlik Eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!