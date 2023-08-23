Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi'nde 1 kilometrelik asfalt yenileme çalışması yaptı. Yapılan asfalt çalışmasında bin 500 ton asfalt kullanıldı.

PAYLAŞ
  • 23.08.2023 15:04
  • Güncelleme: 23.08.2023 15:59
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi’nde 1 kilometrelik asfalt yenileme çalışması yaptı. Yapılan asfalt çalışmasında bin 500 ton asfalt kullanıldı.

Vatandaşların güvenli ve konforlu yollara ulaşım sağlaması için çalışmalara devam edeceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak asfalt sezonu açıldığından beri alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Sorumluluğumuz dâhilinde olan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden sürüyor. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm mahallelerin yol standartlarının yükseltilmesi ve hemşerilerimizin rahat bir ulaşım hizmeti almasını hedefliyoruz. İlçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplerimize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İlçe belediye başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a 'yatırım' teşekkürü

İlçe belediye başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a 'yatırım' teşekkürü

Talas'ta kış hazırlıkları başlıyor

Talas'ta kış hazırlıkları başlıyor

Çocuklardan Başkan Amca'ya sevgi seli

Çocuklardan Başkan Amca'ya sevgi seli

Ahmet Başkan, mahalleliyi dinlemeye devam ediyor

Ahmet Başkan, mahalleliyi dinlemeye devam ediyor

KAYMEK Yaz Kursları, öğrencilerin gönlünü fethetti

KAYMEK Yaz Kursları, öğrencilerin gönlünü fethetti

Arakan nedir ve nerede bulunur?

Arakan nedir ve nerede bulunur?

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

4
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

DAHA FAZLA
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Kayseri Büyükşehir, Malazgirt'te otağ kurdu

Kayseri Büyükşehir, Malazgirt'te otağ kurdu

Aldığı helvanın içinden hızma çıktı, yerken dişi kırıldı

Aldığı helvanın içinden hızma çıktı, yerken dişi kırıldı

Türkiye'nin en büyük AVM'sinde çocuk programı

Türkiye'nin en büyük AVM'sinde çocuk programı

Kapadokya'nın giriş kapısında eşsiz görüntüler

Kapadokya'nın giriş kapısında eşsiz görüntüler