Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi’nde 1 kilometrelik asfalt yenileme çalışması yaptı. Yapılan asfalt çalışmasında bin 500 ton asfalt kullanıldı.

Vatandaşların güvenli ve konforlu yollara ulaşım sağlaması için çalışmalara devam edeceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak asfalt sezonu açıldığından beri alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Sorumluluğumuz dâhilinde olan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden sürüyor. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm mahallelerin yol standartlarının yükseltilmesi ve hemşerilerimizin rahat bir ulaşım hizmeti almasını hedefliyoruz. İlçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplerimize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.