Melikgazi'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Asfalt sezonunun açılmasıyla imara uygun yeni yollarda asfalt çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi 40. Cadde'de asfalt yol çalışması yapıyor.

Melikgazi'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yeni başlatılan asfalt serim çalışmalarıyla birlikte caddenin modern ve konforlu yollara kavuşacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalarımız kapsamında mevcut bozuk yolları yenileniyor, altyapısı tamamlanan sokakları ise asfaltlamaya devam ediyoruz. Birçok mahallemizde ihtiyaç olan yerlerde programımıza göre asfaltlama yapıyoruz. Ekiplerimiz Anbar Mahallesi 40. Cadde’de yaklaşık 1 kilometrelik asfalt yol çalışmasını tamamlamak üzere. Melikgazi Belediyesi olarak asfalt yol çalışmamızla yollarımızda hem trafik güvenliğini artırıyor hem de ilçemizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. ” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyükşehir'den İki Önemli Eğitim
Büyükşehir'den İki Önemli Eğitim
ERVA Spor Okulları'nın sporcu sayısı 15 bine ulaştı
ERVA Spor Okulları’nın sporcu sayısı 15 bine ulaştı
İş gücü uyum programı kapsamında personel alımı yapılacak
İş gücü uyum programı kapsamında personel alımı yapılacak
Beyazşehir'de yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
Beyazşehir'de yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri'de 'Huzur' uygulaması: 16 aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de “Huzur” uygulaması: 16 aranan şahıs yakalandı
İstikbal Mobilya Satışa Çıktı: Bu Değere Kayserililer Sahip Çıkmalı
İstikbal Mobilya Satışa Çıktı: Bu Değere Kayserililer Sahip Çıkmalı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!