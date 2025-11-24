  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Melikgazi Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilen Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nda sona yaklaştı. Sağlık yatırımlarına büyük önem veren belediye, bu projeyle birlikte bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Sağlık Merkezi ve Eczaneler

Yeni sağlık merkezi, zemin ve birinci kat olmak üzere iki katlı bir yapıdan oluşacak. İçerisinde beş hekim, muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası, bebek izlem odası, gebe takip odası ve laboratuvar yer alacak. Ayrıca, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla sağlık merkezinin hemen yanında iki adet eczane de inşa ediliyor.

Melikgazi Belediyesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu yeni yatırımlarla birlikte, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasının ardından, sağlık merkezi en kısa zamanda hizmete açılacak. Melikgazi’deki sağlık yatırımlarının artarak devam etmesi planlanıyor, bu da ilçenin sağlık altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kayseri'nin kültür hazinesi, 'Şehir Kültür' Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri'nin kültür hazinesi, "Şehir Kültür" Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!