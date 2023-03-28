Melikgazi'de Belediye Personeline İş güvenliği Eğitimi

Melikgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi.

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  • 28.03.2023 14:59
  • Güncelleme: 29.03.2023 12:38
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Melikgazi'de Belediye Personeline İş güvenliği Eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi.

Gerçekleştirilen eğitimde, çalışanlara iş güvenliği hakkında geniş bir sunum yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İş ve işçi güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarına daha sağlıklı hizmet vermek adına personelimize Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi veriyoruz. Eğitimde, uzmanlar tarafından çalışanlara temel iş güvenliği kişisel koruyucu donanımlar, çalışma mevzuatıyla ilgili bilgiler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları konular hakkında bilgiler aktarıldı. Sağlık ve güvenlik açısından personelimizin alması gereken eğitimlere önem veriyoruz. Hem belediye personelimizi hem de sahada çalışan teknik personelimizi iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmeye çalışıyoruz. Melikgazi olarak personelimizin her konu hakkında bilinçlenip bilgilenmesi için birçok konuda eğitimler vermeye devam edeceğiz” dedi.

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İHA

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