Melikgazi'de Bilinçli Bal Üretimi İçin Arıcılık Kursu Veriliyor

Melikgazi Belediyesi ilçede arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara bilinçli bal üretimi ve arıcılığın genel bilgileri ile alakalı MELMEK çerçevesinde arıcılık kursu başlattı.

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  • 07.10.2023 17:06
  • Güncelleme: 07.10.2023 19:45
Melikgazi'de Bilinçli Bal Üretimi İçin Arıcılık Kursu Veriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi; ilçede arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara bilinçli bal üretimi ve arıcılığın genel bilgileri ile alakalı MELMEK çerçevesinde arıcılık kursu başlattı.

Vatandaşların meslek sahibi olması için desteklerine ‘Arıcılık Kursu’ ile devam ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Arı ve arı ürünleri üretimine ilgi duyan, arıcılığı profesyonel anlamda yapmak isteyen vatandaşlara eğitim vererek sertifikalı arıcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kursumuza ilgi oldukça fazla. Yerel üretimin artması bizleri oldukça mutlu ediyor. Arıcılıkla ilgili temel konulardan başlanarak geniş bir eğitim içeriği kursiyerlere sunuluyor. Eğitimlerde arıcılık malzemeleri, arı türleri ve türlere uygun iklim şartları, arı hastalıkları, arı ürünleri ve üretimi, arı bakımı gibi konularda eğitimler veriliyor. Arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı konularında kursiyerlerimiz bilgi ve beceri kazanıyor. MELMEK’te arıcılık eğitimi alan vatandaşlarımıza haftada iki gün olmak üzere toplamda 84 saat eğitim verilecek. Ve böylece hem sertifikalı hem de bilinçli arıcılar yetişecek. Ücretsiz arıcılık kursumuzda eğitim gören hemşehrilerime başarılar diliyorum." dedi.

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İHA

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