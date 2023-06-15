Melikgazi'de çocuklara 'karne şenliği'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 16 Haziran Cuma günü İldem ve Belsin bölgesinde gerçekleştirecekleri Karne Şenliğine tüm çocukları davet etti.

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  • 15.06.2023 16:11
  • Güncelleme: 15.06.2023 16:42
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Melikgazi'de çocuklara 'karne şenliği'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 16 Haziran Cuma günü İldem ve Belsin bölgesinde gerçekleştirecekleri Karne Şenliğine tüm çocukları davet etti.

“Öğrenciler 2 Ayrı Bölgede Düzenlenen Karne Şenliği ile Eğlenecek”

Yorucu bir yıldan sonra çocukların güzel bir karne şenliği ile gönüllerince eğleneceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı tatil başlangıcında da unutmadık. Öğrencilerimiz dolu dolu bir eğitim öğretim dönemini geride bırakıyor. Çocuklarımızın hak ettiği bir organizasyon ile içeriği dopdolu bir programı onların hizmetine sunacağız. Bir yıl boyunca ter döken öğrencilerimiz için 16 Haziran Cuma günü saat 10.00’da TOKİ Demokrasi Mahallesi Şeref Talu Cami yanındaki parkımızda sonrasında Anafartalar Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Parkımızda saat 14.00’te düzenleyeceğimiz karne şenliğine tüm öğrencilerimizi bekliyorum. Şenlik kapsamında, çocuklara özel palyaço, sihirbaz, maskot, canlı müzik, çekilişler, yarışmalar gibi birçok etkinlik sunulacak. Karne sevincini doyasıya yaşayacak olan öğrenciler şenliğimizde gönüllerince eğlenecek. Mısır, pamuk şeker ikramımız olacak. Karnesini alan tüm öğrencilerimizi bir yılın yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri şenliğimize bekleriz” dedi.

İHA

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