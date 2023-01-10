Melikgazi'de daha nitelikli hizmet için belediye üniversite işbirliği ile personele eğitim veriliyor

Melikgazi Belediyesi sokak hayvanları rehabilitasyon ve çevre ilaçlama işlerinde görevli personele Erciyes Üniversitesi ERSEM tarafından hizmet kalitesini artırmak için eğitim veriliyor.

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  • 10.01.2023 14:01
  • Güncelleme: 10.01.2023 15:47
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Melikgazi'de daha nitelikli hizmet için belediye üniversite işbirliği ile personele eğitim veriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi sokak hayvanları rehabilitasyon ve çevre ilaçlama işlerinde görevli personele Erciyes Üniversitesi ERSEM tarafından hizmet kalitesini artırmak için eğitim veriliyor.

Düzenlenen eğitim programına belediye çevre sağlığı işlerinde görevli 22 personelin katılım sağladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak personelimizin her alanda gelişmesi ve uzmanlaşması için gerekli eğitimleri almasını sağlıyoruz. Eğitimle beraber nitelikli hizmette beraberinde geliyor. Bu çerçevesinde ERSEM ile beraber sahada çalışan personelimize yönelik bir kurs düzenledik. Kursta yaralı ve tehlikeli hayvanlara müdahale ve yaklaşım yöntemleri, hayvanlara karşı uygulanabilir iletişim ve sakinleştirme yöntemleri, hayvanların kontrol altına alınması, basit tedavi uygulamaları sokak hayvanlarının usulüne uygun şekilde yakalanması, rehabilite edilmesi, çevre ilaçlama ve vektör mücadelesi gibi konular başta olmak üzere farklı birçok konuda eğitim alacaklar. Eğitim 3 Şubat’a kadar devam edecek. Eğitim sayesinde mahallelerde sokak hayvanlarını yakalayan-toplayan personel, hayvan refahını üst düzeyde tutan ve daha bilinçli bir şekilde çalışarak ilimize hizmet verecek. Böylelikle sokak hayvanları yakalama-toplama eğitimleri sayesinde, vatandaşımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızın ilçemiz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Personelimizin aldığı bu eğitimlerle daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerine inanıyorum" dedi.

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İHA

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