Melikgazi'de deprem seminerleri devam ediyor

Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliği ile gerçekleştirilen deprem ve afetler odaklı seminerler devam ediyor.

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  • 17.04.2023 12:05
  • Güncelleme: 17.04.2023 16:21
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Melikgazi'de deprem seminerleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliği ile gerçekleştirilen deprem ve afetler odaklı seminerler devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi olarak Kandilli Rasathanesi ile imzalanan protokol çerçevesinde ortak çalışmalar ve seminerler düzenleneceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak şehrimizde depremle ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Kandilli Rasathanesi ile ilgili ilk programımızı geçen çarşamba gerçekleştirmiştik. Bu Çarşamba saat 14.30’da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat olacak. Kalafat’ın “Deprem Afeti ve Eğitimi” başlıklı güzel bir konuşması olacak. Doğan Hocamız Türkiye’de deprem olayının neden olduğu afetlerin boyutu, alınması gereken tedbirler ve afetlere dirençli bir toplum olabilmek için yapmamız gerekenler hakkında bilgi verecek. Seminerde Türkiye’de afete neden olan depremlerin özellikleri, etki alanları ve riskleri ortaya konularak, özellikle kent depremlerinde afete hazırlık safhasının önemi, depreme dayanıklı bina yapımının toplum tarafından talep edilmesi ile ilgili bilincin oluşturulması ve teşvik edilmesi konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilere de yer verilecek. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı 19 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da belediyemizin tiyatro salonunda düzenleyeceğimiz seminerimize davet ediyorum” dedi.

İHA

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