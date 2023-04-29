Melikgazi'de Deprem Seminerleri Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi iş birliği ile Melikgazi'de depremle ilgili bilgilendirme seminerleri devam ediyor.

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  • 29.04.2023 09:13
  • Güncelleme: 29.04.2023 10:47
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Melikgazi'de Deprem Seminerleri Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi iş birliği ile Melikgazi’de depremle ilgili bilgilendirme seminerleri devam ediyor.

Deprem hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyemiz ve Kandilli Rasathanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 Mayıs Çarşamba günü, deprem seminerlerimizin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu haftaki seminerimizin konuğu olacak ve ’İklim Değişimi ve Krizi’ konulu güzel bir konuşma yapacak. Seminerde, deprem ve meteorolojik karakterli doğal afetler, küresel iklim değişikliği ve çözümü, ülkemizdeki iklim değişikliği ve kuraklık’ gibi birçok konu yer alacak. 03 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30’da belediyemizin tiyatro salonunda düzenleyeceğimiz, Adil Tek hocamızın konuşmacı olacağı seminerine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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