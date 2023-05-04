Melikgazi'de deprem seminerleri sürüyor

Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi iş birliği ile Melikgazi’de depremle ilgili bilgilendirme seminerlerinden 3.’sü yapıldı. ’İklim Değişimi ve Krizi’ Konulu seminerde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek konuşmacı olarak katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz ve Kandilli Rasathanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, üçüncü deprem seminerimizi gerçekleştirdik. Deprem hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyoruz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ’İklim Değişimi ve Krizi’ konulu çok verimli bir seminer gerçekleştirdi. Dünyadaki doğal afetler sıralamasında Meteorolojik karakterli doğal afetlerin ilk sırada geldiği bilinciyle bu semineri düzenledik. Asrın felaketi olarak yaşadığımız depremler her ne kadar öncelikli gündemimiz olsa da, sel baskınları, fırtınalar gibi meteorolojik karakterli afetlerin ilk sırada geldiğini unutmamak gerekiyor. Vatandaşlarımıza bu konuda farkındalık oluşturduk. Adil hocamıza bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.