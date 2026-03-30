Melikgazi'de Dijital Asistan MEGA, Vatandaşların Taleplerine Kulak Veriyor

MEGA, belediyenin çağrı merkezi ve WhatsApp hattı üzerinden ulaşan vatandaşlara anında destek sunuyor. Bu yenilikçi uygulama sayesinde Melikgazi Belediyesi, bölgede yapay zekayı hizmet süreçlerinde aktif olarak kullanan belediyelerden biri haline geldi.

0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı WhatsApp ihbar hatları aracılığıyla Melikgazi Belediyesi’ne ulaşan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun. MEGA, 5 ay içerisinde 42 bin çağrı karşıladı, 20 bin WhatsApp yazışması gerçekleştirdi, 120 bin dakika görüştü ve 15 bin başvuru oluşturdu. Ayrıca, 1200 farklı konuyu anlayabilen MEGA, 7/24 hizmet veriyor.

Bu akıllı belediyecilik uygulaması, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler bulmasını sağlarken, ilgili birimlere de kolaylıkla aktarım yapıyor. Melikgazi Belediyesi, hizmetlerini vatandaşların istekleri doğrultusunda şekillendirerek, iletişim süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyor. MEGA, vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek için her zaman yanlarında bulunuyor.