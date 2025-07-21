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Melikgazi'de E-Çap İle İmar İşlemlerinde Yeni Dönem

İlçede belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için yeni bir sistemi daha hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, yenilikçi ve teknolojik belediyecilik kapsamında Elektronik Çap Sistemi 'e-çap' uygulamasına başladı.

Melikgazi'de E-Çap İle İmar İşlemlerinde Yeni Dönem

Uygulama sayesinde vatandaşların belediyeye gelmelerine gerek kalmadan imar çapı bilgileri internet üzerinden yükleyebilecek.

Belediye çalışmalarına ve vatandaşlara büyük bir kolaylık sunan çalışma hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan e-belediyecilik uygulamalarımıza ‘e-çap’ uygulamamızı da dahil ettik. 2022 yılında da e-imar uygulamasına geçmiş, mimari, statik ve mekanik projeler ile ilgili işlemlerin belediyeye gelmeden hızla yapılmasını sağlamıştık. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak hizmet sunuyoruz. Teknolojiye ve inovasyona büyük önem veren belediye olarak sürekli değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyoruz.  https://imar.melikgazi.bel.tr/ adresinden erişim sağlandıktan sonra ‘Hızlı Başvuru’ alanında bulunan “Çap Birimi” seçilir, İlk defa çap başvurunuz var ise “Çap Başvurusu (Yeni Yapı)” seçimi yapıldıktan sonra ‘Başvuru Yap’ tıklanarak devam edilir. 7/24 talep alabilen e-ÇAP platformu, Türkiye’nin her yerinden, bilgisayar, tablet ya da telefon gibi tüm cihazlardan erişilebilir durumda. E-çap vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmadan işlemlerini online olarak tamamlamasına olanak tanıyor. Bu faydalı uygulamayı hayata geçiren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

Haber Merkezi

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