Melikgazi'de Engelsiz İftar Buluşması

Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Kaymakamlığı ile birlikte ilçedeki engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi.

Melikgazi’de yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri ile bu anlamlı organizasyonda bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi kaymakamımız, Kayseri ve Kırşehir il müftülerimiz ile engelli kardeşlerimiz ve ailelerine verdiğimiz iftar yemeğinde buluştuk. Bu yıl Ramazan ayını asrın felaketi sayılan depremlerden sonra maalesef buruk karşıladık. Ülkemiz derinden sarsıldı. Engelli kardeşlerimizle ve kıymetli aileleri ile olmak ve aynı sofrayı paylaşmak çok güzel. Çünkü dostluk, kardeşlik ve sevgi engel tanımaz. Önemli olan bedendeki engel değildir. Önemli olan kalplerin engelli olmamasıdır. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Rabbim hepimize, bütün İslam alemine bereketli, huzurlu ve mutlu nice ramazanlar nasip eder inşallah. Ramazan’ın bereketiyle değerli kardeşlerimizle iftar sofrasında buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz misafirlerimize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar dilerim" dedi.