Melikgazi'de Evde Şüpheli Ölüm: 52 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Çıkmazı Sokak'ta meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Erdoğan Ç., yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak evde inceleme yaptı. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Yetkililer, ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.