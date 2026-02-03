Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu

“Peşin Ödemede Yüzde 30 İndirim İmkânı da Sunuluyor!”

11 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacak olan ihaleye ev sahibi olmak isteyen herkesi davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin birçok hizmetinin yanında en önemli hizmetlerinden bir tanesi de kentsel dönüşümdür. Depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında ürettiğimiz ve mülkiyeti belediyemize ait dairelerin bir kısmını siz değerli hemşehrilerimize satışa sunuyoruz. 11 Şubat Çarşamba günü, saat 14.30'da Melikgazi Belediyemizde yapacağımız ihalede, Kılıçarslan Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Anbar Mahallesi ve Küçükali (Battalgazi) Mahallesi'nde bulunan tam 23 daireyi sıfır faiz, fiyat artışı olmadan, 36 ay eşit taksitle yüzde 25 peşinat ile beğenilerinize sunuyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın. 2+1 ve 3+1 farklı büyüklüklerde olan dairelerimiz sizleri bekliyor. Bu 10. ihalemiz oluyor. Bütün ihalelerimiz başarıyla gerçekleşti. İnşallah ihalemizden daire satın alacak hemşerilerimize Cenab-ı Allah evlerinde sağlık ve huzur içerisinde oturmayı nasip etsin.” dedi.