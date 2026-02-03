  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu

Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu

Faizsiz, 36 ay eşit taksit ve yüzde 25 peşinat ile vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Anbar, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt ve Kılıçaslan Mahallesi'nde bulunan 23 adet dairenin satışını ihale ile gerçekleştirecek.

Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu

“Peşin Ödemede Yüzde 30 İndirim İmkânı da Sunuluyor!”

11 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacak olan ihaleye ev sahibi olmak isteyen herkesi davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin birçok hizmetinin yanında en önemli hizmetlerinden bir tanesi de kentsel dönüşümdür. Depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında ürettiğimiz ve mülkiyeti belediyemize ait dairelerin bir kısmını siz değerli hemşehrilerimize satışa sunuyoruz. 11 Şubat Çarşamba günü, saat 14.30'da Melikgazi Belediyemizde yapacağımız ihalede, Kılıçarslan Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Anbar Mahallesi ve Küçükali (Battalgazi) Mahallesi'nde bulunan tam 23 daireyi sıfır faiz, fiyat artışı olmadan, 36 ay eşit taksitle yüzde 25 peşinat ile beğenilerinize sunuyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın. 2+1 ve 3+1 farklı büyüklüklerde olan dairelerimiz sizleri bekliyor. Bu 10. ihalemiz oluyor. Bütün ihalelerimiz başarıyla gerçekleşti.  İnşallah ihalemizden daire satın alacak hemşerilerimize Cenab-ı Allah evlerinde sağlık ve huzur içerisinde oturmayı nasip etsin.” dedi.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti'de boşalan 3 İlçeye Başkan Atandı
AK Parti'de boşalan 3 İlçeye Başkan Atandı
Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu
Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu
TOKİ Kura Çekiliş Törenine Elitaş ve Bakan Yardımcısı Demiralp Katıldı
TOKİ Kura Çekiliş Törenine Elitaş ve Bakan Yardımcısı Demiralp Katıldı
Mustafa Elitaş, 'Özgür Özel şaka gibi bir adam'
Mustafa Elitaş, “Özgür Özel şaka gibi bir adam”
'100 Milyarlık Yeni Kredi Paketi Sanayicilere Umut Oldu'
‘100 Milyarlık Yeni Kredi Paketi Sanayicilere Umut Oldu’
Akkışla Taziye Evi ve Halı Sahası'nı Büyükşehir Onardı
Akkışla Taziye Evi ve Halı Sahası'nı Büyükşehir Onardı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!