Melikgazi'de 'Filistin ile Dayanışma ve Zeynel Abidin Hafızlık Kız Kur'an Kursu Tanıtım Programı' Gerçekleştirildi
3 Nisan Cuma günü, Melikgazi Müftülüğüne bağlı Zeynel Abidin Hafızlık Kız Kur'an Kursu tarafından düzenlenen 'Filistin ile Dayanışma ve Zeynel Abidin Hafızlık Kız Kur'an Kursu Tanıtım Programı', Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.
Programa, Kayseri İl Müftüsü Sayın Durmuş Ayvaz, eşi Şükriye Ayvaz ve Melikgazi İlçe Müftüsü Sayın Alim Yaya katıldı. Etkinlik, Hunat Camii Müezzin-Kayyımı Hafız Fatih Demir’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Açılış konuşmasını yapan Melikgazi İlçe Müftüsü Sayın Alim Yaya, ardından kürsüye gelen Kayseri İl Müftüsü Sayın Durmuş Ayvaz, birlik, dayanışma ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.
Programda, hafızlık eğitimlerini tamamlayan ve Ramazan ayı boyunca ezberden mukabele okuyan öğrencilere plaket verildi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, yeni hafızların taç takma merasimiyle sona erdi.
Bu anlamlı program, toplumsal dayanışmanın ve manevi değerlerin güçlendirilmesine katkı sağladı.