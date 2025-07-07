Melikgazi'de Gençler ve Çocuklar Dolu Dolu Bir Yaz Geçirecek

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaz tatilini sadece dinlenerek değil, yeteneklerini keşfederek ve geliştirerek geçirmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla, ücretsiz yaz kurslarımızı her yıl daha da geliştirerek sürdürüyoruz,” dedi.

Başkan Palancıoğlu, bu yıl 11 alan ve 23 branştan oluşan kurslara 10 binden fazla öğrencinin katıldığını belirtti. Kurslar arasında İngilizce, voleybol, futbol, jimnastik, basketbol, robotik kodlama, etkili iletişim, drama, gitar, akıl oyunları ve el sanatları gibi birçok seçenek bulunuyor.

Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslar sayesinde öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kurmanın yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, evde internete bağlı kalmaktan ve hareketsiz yaşamaktan kurtulmuş olacaklar.

Başkan Palancıoğlu, kurslara katılan tüm çocuklara ve gençlere başarılar diledi.