Melikgazi'de gençlere özel 'Milli Değerlerimiz Çanakkale' konferansı

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Yeşilay Şubesi'nin işbirliği ile gençlere özel Milli Değerlerimiz Çanakkale isimli konferans gerçekleştirildi.

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  • 15.06.2023 14:18
  • Güncelleme: 15.06.2023 14:25
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Melikgazi'de gençlere özel 'Milli Değerlerimiz Çanakkale' konferansı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Yeşilay Şubesi’nin işbirliği ile gençlere özel "Milli Değerlerimiz Çanakkale" isimli konferans gerçekleştirildi.

Yeşilay’ın ve gençlerin Melikgazi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ülkemizin geleceği gençlerin elinde. Yeşilay’ın da en önemli görevi gençlerimizi zararlı alışkanlık ve bağımlılıklardan korumak. Bizde belediye olarak elimizden geldiğince destek vereceğiz. Çanakkale milli birlik ruhunun tecelli ettiği bir yer. Çanakkale’nin bize sağladığı manevi ruh, vatan adına verilen bu mücadele bizim bugün de geleceğimizin inşasında rehber ve önder olacak en önemli esaslar olacak. Bu kapsamda Çanakkale şehitlerimizi ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnetle anıyorum. Ahmet Nedim Kilci Hocamıza da kalbimizi yumuşatan bu güzel konferans için teşekkür ederim” dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi de, “Yıl boyunca bağımlılıkla mücadele kapsamında yaptığımız etkinliklerle genç kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bireylerimizin gelecek nesillere gururla taşıyacağı milli değerlerimize her şeyden çok sahip çıkacaklarını arzu ediyoruz. Bu konferansın çok faydalı olacağını inanıyorum. Desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beye ve organizasyonda işbirliği yaptığımız Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Tam da Yeşilay’ın ruhuna uygun bir konferans oldu. O zaman gençleri öldürmek için cephedeydi şimdi alçaklar yavrularımızı zehirlemek için uyuşturucu ile mücadele ediyorlar. Emniyetimiz bu konuda çok iyi çalışıyor ama. Ama bu savaşta en önemli cephemiz Yeşilay. Yeşilay Başkanımıza ve ekibine gençlerimiz üzerindeki emekleri için teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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