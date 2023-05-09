Melikgazi'de glütensiz mutfaktaki tüm ürünler deprem bölgesine

Melikgazi Belediyesi 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde deprem bölgesindeki çölyak hastalarını unutmadı. Glütensiz mutfakta üretilen tüm ürünler bugün deprem bölgesindeki çölyak hastaları için hazırlanıyor.

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  • 09.05.2023 16:29
  • Güncelleme: 09.05.2023 16:33
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Melikgazi'de glütensiz mutfaktaki tüm ürünler deprem bölgesine
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde deprem bölgesindeki çölyak hastalarını unutmadı. Glütensiz mutfakta üretilen tüm ürünler bugün deprem bölgesindeki çölyak hastaları için hazırlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerinde, çölyak hastaları için tanzim edilen mutfağı ziyaret etti. İçeriği zararlı besin tüketiminin glüten hassasiyetini artırdığına dikkati çeken Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyemizin çölyak hastalarına özel ayarlanmış mutfağındayız. Burada her dönem Melikgazi Halk Eğitimle iş birliği içerisinde çölyak hastalarına yönelik eğitimler veriyoruz. Glüten ile ilgili sorunu olan vatandaşlarımız burada her türlü hizmeti alabiliyor. Mantısından makarnasına, pasta böreğinden çiğ köftesine kadar her türlü ürünü glütensiz olarak yapabiliyorlar. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanımız Zahide Hanım ile rutin verdiğimiz eğitimlerde hep işbirliği içerisindeyiz sağ olsun. Bugün sebebiyle tüm çölyak hastalarımızın yanına olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Deprem bölgesindeki çölyak hastalarımızı da unutmadık. Bugün bu özel mutfakta üretilen tüm ürünleri deprem bölgesine gönderiyoruz. Melikgazi’de aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel yok” dedi.

Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise, “Deprem bölgesinde yaşayan Çölyaklı vatandaşlarımız için ürün çıkartıp bugün oraya göndereceğiz. Bize maddi manevi destek olan Mustafa Palancıoğlu başkanımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun” dedi.

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İHA

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