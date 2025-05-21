Melikgazi'de Günlük 440 Ton Çöp ve 700 Km Süpürme Yoğunluğu

Yılda yaklaşık 161 bin 135 ton atık toplanırken, temizlik ekipleri gece-gündüz demeden, cadde ve sokakları hijyen açısından titizlikle temizliyor. Temizlik hizmetleri için bütçenin önemli bir bölümünün ayrıldığı ilçede, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalık artırıcı eğitimler de yapılıyor.

Temiz bir çevre hedefiyle çalışan ekipler, çevre ve sağlık açısından hayati öneme sahip birçok alanda faaliyet gösteriyor; konteyner dezenfektesi, hafriyat kaldırma ve sokak süpürme gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Bu yoğun çalışmalar sayesinde Melikgazi, hem temizlik hem de yaşam kalitesi açısından daha iyi bir noktaya çıkarılmaya çalışılıyor.

İlçe sakinlerinin katkısı ve bilinçli davranışlarıyla, yaşam alanlarının korunmasında ortak hareket edilmesi önemine vurgu yapan yetkililer, sürdürülebilir bir çevre için herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekiyor.