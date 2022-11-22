Melikgazi'de hayaller gerçek oluyor

Birbirinden farklı kurslarla vatandaşlara yeni meslek ve sanat öğretemeye devam eden Melikgazi Belediyesi, MELMEK çerçevesinde tiyatroya gönül veren ve oyunculuk yapmak isteyen vatandaşlar için Temel Oyunculuk Eğitimi Kursu başlattı.

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  • 22.11.2022 16:03
  • Güncelleme: 22.11.2022 16:50
Melikgazi'de hayaller gerçek oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Birbirinden farklı kurslarla vatandaşlara yeni meslek ve sanat öğretemeye devam eden Melikgazi Belediyesi, MELMEK çerçevesinde tiyatroya gönül veren ve oyunculuk yapmak isteyen vatandaşlar için Temel Oyunculuk Eğitimi Kursu başlattı.

Kurs için kayıtların devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde vatandaşlarımız için birçok alanda kurs açıyoruz. Sanatın her alanını destekliyor, tiyatroya da ayrı bir önem veriyoruz. Tiyatroya gönül verenlerin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Burada verilen kurslarımızda vatandaşlarımız hem sanat öğreniyor hem de meslek ediniyorlar. Sosyal hayata da katılarak kendilerini geliştiriyorlar” ifadelerini kullandı

Oyunculuk eğitimi almak isteyen bütün vatandaşları belediyeye davet eden Başkan Palancıoğlu; “Oyunculuk kursumuzu sahne tutkusu olan ve oyunculuğu meslek edinmek isteyen tüm sanatseverler için özel olarak hazırladık. MELMEK tiyatro ekibinde yerinizi almak için acele edin sizde kurslarımızda oyunculuk eğitimi alın. Kurslarda başarılı, yetenekli ve disiplinli olan oyuncu adayları Belediyemiz MELMEK Tiyatro ekibinde yer alacak. Oyunculuk eğitimi almak isteyen herkesi belediyemize bekliyoruz. www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz" dedi.

İHA

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