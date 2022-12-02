Melikgazi'de hayırsever desteği ile yapılan 'Hisar Cami'nin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi tarafından Anbar 19 Mayıs Mahallesi’nde hayırsever iş adamı Mehmet Hisar işbirliğiyle yaptırılacak olan ‘Hisar Cami’nin temeli atıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Yazın son demlerini bu şekilde temel atmalar ve açılışlarla gerçekleştiriyoruz. Allah nice güzel hizmetleri sizlerle buluşturmayı nasip etsin. Kayseri’de hizmet çıtası yüksek. Mehmet Özhaseki Bakanımızın ve Memduh Başkanımızın bırakmış oldukları seviye yüksek olduğu için bizler de o seviyeye uygun olacak şekilde diğer ilçe belediyelerimiz ile birlikte yoğun gayret içerisindeyiz. ‘2022 yılı temel atmalar yılı olacak’ demiştik. ‘2023 yılı açılışlar yılı olacak’ demiştik. 2022 henüz bitmedi. 1 ayımız var. Bu ay içerisinde de inşallah yine güzel faaliyetlerimiz olacak. Şu anda tam 4 tane okulumuz hazır ve eğitime başladı. Onların kurdelesini keseceğiz. 3 tane sağlık ocağımız bitti. Onların da açılışını yapacağız. 1 sosyal tesis, 2 pazar yeri ve 2 tane de cami açılışa hazır. Bugün temel atıyoruz ama bundan sonraki 12 tane yatırımımızın açılışını yapacağız. Kayseri’de yapılan okullar, camiler, sağlık ocakları toplandığında Türkiye’de birinci sırada. Hem de açık ara bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani büyükşehirlerin hepsiyle kıyaslayabiliriz. Kayseri okul, sağlık ocağı, cami ve park açısından Türkiye’de en fazla hizmet veren belediye olarak, yer alıyor” dedi.

Kayseri’de vagon üretilecek

Kayseri Serbest Bölge’de gerçekleşecek bir yatırım hakkında konuşan Başkan Palancıoğlu, Kayseri’de vagon üretimin yapılacağı müjdesini vererek, ”Kayseri’de gerçekten işi dertlenen ve bunun çözümü işçin uğraşan bir ekip var. Mehmet Özhaseki Bakanımızın kurmuş olduğu, Memduh Başkanın devam ettirdiği ve şimdi de benim başında olduğum Serbest Bölge’de Kayseri’ye inşallah çok stratejik bir yatırım olacak. Özhaseki Bakanımız beni aradı ve Serbest Bölge’de arsamızın olup, olmadığını sordu. ‘Var sayın bakanım’ dedim. Çok önemli bir yatırımcının olduğunu söyledi. O yatırımcıyı Kayseri’ye göndereceğini ve irtibatta kalmamı söyledi. Biz de o günden bugüne yatırım sahibi ile görüşüyoruz. Dün bakanlığı aradım. Vagon üretimini inşallah Kayseri’ye kazandırmış olacağız. Kayseri’ye böyle bir yatırımın gelmesi sanayicilerimizin önünü açacaktır. Bugün yatırımı yapan hayırseverimiz ile birlikte buradayız. Biz hayırseverle ile birçok proje yapıyoruz. Sağ olsun kendisi beni aradı ve cami yaptırmak istediğini beyan etti. Bizde birkaç yer seçtik. İnşallah bugün buraya temelimizi atıyoruz. 7 buçuk milyon TL değerinde bir yatırım. Allah sanayicilerimizin sayısını artırsın. Bol, bereketli ve hayırlı kazançlar versin. Onların hayırlar yapmasını nasip etsin. Sayın Valim sizleri biraz yoracağız. Tam 12 tane bitmiş okul, sağlık ocağı, cami, pazar yeri ve sosyal tesisin açılışını önümüzdeki günlerde ve haftalarda hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise Millet İttifakının yönettiği belediyeleri eleştirerek, "Eğer bu şehirlerin derdini çözecek, derde derman bulacak bir tane proje söylesinler. Ne yazık ki yok. Eğer istiyorlarsa İstanbul Belediyesi’nin hizmetleriyle Melikgazi Belediyesi’nin hizmetlerini yarıştıralım. ’16 milyonluk şehir!’ diyorlar ya, herhalde buranın bütçesinden 50 misli büyük bütçeleri var. Gaziantep’te Şahinbey Belediyemiz var, kendi halinde ilçe belediyesi. Yaptıklarını yarıştıralım. Eğer gerçekten İstanbul veya Ankara Belediyesi bizim ilçe belediyelerimizin yaptıklarından daha fazla hizmet yaptılarsa bütün sözlerimi geri alacağım. Ama maalesef yok" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte protokol ve hayırsever aile tarafından yapılacak olan caminin temeli atıldı.

19 Mayıs Mahallesi’nde yapılacak camiinin temel atma törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, hayırsever iş adamı Mehmet Hisar ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.