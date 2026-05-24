Melikgazi'de Hüseyin Özal Cami yaz sonunda hizmete açılacak

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile butik yapıda inşa edilen camiyi İldem Bölgesi'ne kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok yatırımı ilçemizde yapıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir gideriyoruz. Bu arada diğer kurumların görevi olan hizmetleri de elimizden geldiğince destekleyip yapmaya çalışıyoruz. Yapımı devam eden projelerimizi yerinde inceliyoruz. İldem Bölgesi'ndeki büyük İldem mezarlığının yanı başına Hüseyin Özalp Cami’mizi yapıyoruz. Burada bir cami olmadığı için definlerde ve taziyelerde sorun oluyordu. Dolayısıyla bu camimiz ile cenaze defni ve taziye gibi ihtiyaçları da gidermiş olacağız. Butik, güzel, şık bir şekilde inşa edilen camimizi hayırseverimizle buraya kazandırıyoruz. Şu anda kaba inşaatı bitmek üzere; ince inşaatına başlanacak. Bu yazın sonuna inşallah burayı açmış olacağız. Ben değerli hayırseverimiz Hacı Emin Özalp'e ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyoru