  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi'de İki Yeni Okul Eğitim Hayatına Katılıyor

Melikgazi'de İki Yeni Okul Eğitim Hayatına Katılıyor

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan ilkokul ve ortaokul projeleriyle ilçenin eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Melikgazi'de İki Yeni Okul Eğitim Hayatına Katılıyor

Toplam 1740 metrekarelik inşaat alanında hayata geçirilen okullar, 8 sınıflı ve 2 katlı olarak tasarlandı. Modern mimarisi, donanımlı sınıfları ve çevre düzenlemeleriyle öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilen eğitim kurumları, Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerine hizmet verecek.

Melikgazi Belediyesi’nin eğitim alanındaki yatırımları yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda geleceğin bilgili ve donanımlı nesillerinin yetişmesine katkı sağlıyor. Kütüphaneler, kurs merkezleri ve teknoloji atölyeleriyle desteklenen bu vizyon, ilçede çocukların ve gençlerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkân tanıyor.

Yeni okulların tamamlanmasıyla birlikte Melikgazi’de öğrenciler için güvenli, modern ve çağdaş bir eğitim ortamı daha hayata geçirilmiş olacak.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

2.Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Heyecanı
2.Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Heyecanı
Avrupa'da Kayserili Gücü: AKİB Yeni Üyelerini Bekliyor
Avrupa’da Kayserili Gücü: AKİB Yeni Üyelerini Bekliyor
Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı
Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı
Yazar Recep Bulut, 'Teknolojinin ilerlediği bu çağda, kitapların ilgi görmesi beni memnun ediyor'
Yazar Recep Bulut, “Teknolojinin ilerlediği bu çağda, kitapların ilgi görmesi beni memnun ediyor”
Kayseriili Hayırsever Hacı Seyyid Mehmet Ağa anlatıldı
Kayseriili Hayırsever Hacı Seyyid Mehmet Ağa anlatıldı
Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı
Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!