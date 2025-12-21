Melikgazi'de İki Yeni Okul Eğitim Hayatına Katılıyor

Toplam 1740 metrekarelik inşaat alanında hayata geçirilen okullar, 8 sınıflı ve 2 katlı olarak tasarlandı. Modern mimarisi, donanımlı sınıfları ve çevre düzenlemeleriyle öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilen eğitim kurumları, Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerine hizmet verecek.

Melikgazi Belediyesi’nin eğitim alanındaki yatırımları yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda geleceğin bilgili ve donanımlı nesillerinin yetişmesine katkı sağlıyor. Kütüphaneler, kurs merkezleri ve teknoloji atölyeleriyle desteklenen bu vizyon, ilçede çocukların ve gençlerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkân tanıyor.

Yeni okulların tamamlanmasıyla birlikte Melikgazi’de öğrenciler için güvenli, modern ve çağdaş bir eğitim ortamı daha hayata geçirilmiş olacak.