Melikgazi’de İki Yeni Sosyal Tesis

Melikgazi Belediyesi, Demokrasi ve Osmanlı Mahallesi'nde sosyal yaşamı desteklemek amacıyla iki yeni sosyal tesis inşa edecek. Bu projelerle, mahalle sakinlerinin sosyalleşme ve kaliteli zaman geçirme imkanı sağlanacak.

Yeni sosyal tesisler, her yaştan vatandaşa hitap eden fonksiyonlarla donatılacak. Osmanlı Mahallesi'nde, Battalgazi Bulvarı üzerindeki park alanına yapılacak tesiste dinlenme alanları ve kafeterya yer alacak. Benzer bir tesis de Demokrasi Mahallesi'nde inşa edilecek. Bu tesisler, mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline gelerek sosyal hayatı canlandırmayı hedefliyor.

Proje, Melikgazi’nin sosyal ve kültürel alanlarını zenginleştirmeyi amaçlayarak, vatandaşların çeşitli etkinliklere katılmasını teşvik edecek.

